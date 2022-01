PRF apreende caminhão com R$ 750 mil em cigarros contrabandeados em Guaíra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta segunda-feira (24) em Guaíra, um caminhão carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A equipe policial em fiscalização na ponte Ayrton Senna deu ordem de parada ao caminhão Mercedes Benz 1113 com placas de Redentora/RS, que ignorou e fugiu, tendo sido interceptado dentro da cidade de Guaíra.

O condutor, que possui carteira nacional de habilitação apenas para motocicleta, pegou o caminhão em Iguatemi no estado do Mato Grosso do Sul e levaria até Umuarama/PR.

No compartimento de carga, a equipe PRF localizou 200 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, uma carga avaliada em mais de R$ 700 mil.

O condutor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia