Azul retoma voos comerciais em Guaíra

A semana se inicia a “toda velocidade” no Município de Guaíra. Na manhã desta segunda-feira (24), a cidade marcou a retomada dos voos comerciais no Aeroporto Municipal Walter Martins de Oliveira, por meio do programa estadual Voe Paraná.

Por 41 anos, o aeroporto municipal de Guaíra esteve com seus voos comerciais desativados, devido à crise na aviação que acometeu o país naquele período. Sem investimento e valorização, o espaço estava à mercê da deterioração causada pelo tempo.

Tudo isso mudou no início de 2017, quando o prefeito Heraldo Trento resolveu alavancar todos os projetos que prometeriam a retomada dos voos comerciais no aeroporto municipal.

Para isso, o local recebeu grandes investimentos em sua estrutura, com o objetivo de adequá-lo às exigências previstas em lei. Assim, as benfeitorias tornaram o local apto para recepcionar uma grande iniciativa do governo estadual que tem o objetivo de estimular o desenvolvimento do setor aéreo no estado, o programa o Voe Paraná. No dia 22 de outubro de 2019, uma nova página na história do desenvolvimento começou a ser escrita. O primeiro voo comercial, voltava a ser realizado. E Guaíra foi destaque, sendo a cidade com mais passagens vendidas.

Devido à pandemia do covid-19 e a necessidade da adoção de medidas restritivas e sanitárias, no ano de 2020 o programa foi suspenso e mais uma vez o aeroporto de Guaíra deixou de participar do fluxo no sistema de transporte aéreo comercial.

“Este é, mais uma vez, um grande momento para Guaíra. Por meio do Voe Paraná nossa cidade tem a oportunidade de desenvolver esse importante sistema de transporte e impulsionar todos os setores relacionados neste meio”, destacou o vice-prefeito e chefe de gabinete, Gileade Osti. O voo que marcou a retomada do Voe Paraná em Guaíra, veio de Curitiba à Guaíra transportando 5 passageiros e 2 tripulantes, com chegada às 11h30m. O prefeito e presidente do Conselho de Municípios Lindeiros, Heraldo Trento, irá cumprir agenda na capital durante os próximos dias, e aproveitou para participar deste grande momento para Guaíra. A autoridade, acompanhada do procurador jurídico, Dr. João Fernando Grecillo, embarcaram no aeroporto em um voo que decolou às 12h20m. Vale ressaltar que a empresa privada responsável pelos voos é a Azul Viagens. Na oportunidade, o assessor especial do presidente da Azul, Ronaldo Veras, que também participou do translado entre a capital e Guaíra, entregou uma placa simbólica ao prefeito Heraldo pelo incentivo nesta conquista para o município. “Desejo sucesso para a Azul Viagens nesta nova etapa do programa Voe Paraná, e espero que Guaíra seja agraciada com, no mínimo, três cronogramas fixos de voos semanais, em razão do fluxo e demanda. Preciso aqui enfatizar que para nós, é motivo de muita alegria e satisfação estarmos reunidos neste voo inaugural, uma vez que isso torna mais palpável os planos de desenvolvimento desta gestão. O modal aeroviário é sem dúvida muito importante para o desenvolvimento de uma cidade”, declarou Heraldo Trento.Ronaldo Veras, salientou que as melhores tarifas podem ser encontradas em compras realizadas com antecedência. Também anunciou que em breve voltará a Guaíra para se hospedar, viver a cidade e promover uma divulgação ainda maior dos serviços da Azul. Ao final do ano de 2021, o Governo do Paraná anunciou sobre a retomada do programa Voe Paraná, e afirmou que a comercialização dos voos estaria disponível para os últimos dias de janeiro de 2022, sendo realizado na manhã desta segunda-feira (24).

Fonte: Ponto da Notícia