Casal morre em acidente envolvendo cinco veículos na BR-163

Eva de Lima Carli e Gilmar de Carli, ambos de 62 anos, moradores de Campo Grande, morreram no final da tarde de ontem (23), depois de um grave acidente envolvendo cinco veículos na BR-163, no município de Eldorado. O casal estava em uma caminhonete.

O titular da delegacia de Eldorado, João Cleber Dorneles, esteve no local do acidente acompanhando o trabalho da perícia. “O motorista ficou todo o tempo no local do acidente. Ele afirmou que os carros estavam em baixíssima velocidade na pista e não houve tempo para parar, quando acabou colidindo em todos os veículos”.

Ainda assim, o delegado explicou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. “Mesmo diante da versão apresentada, as circunstâncias serão apuradas”, ponderou.

Outras seis pessoas ficaram feridas, já que o caminhão também bateu em outros veículos na estrada. Todos os feridos foram encaminhados para o hospital da região.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também esteve no local e realizou o teste do bafômetro no caminhoneiro, que não apontou embriaguez. Também foram realizados outros testes para verificar as condições que ele trafegava e tudo apontou normalidade.

