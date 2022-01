No rio Paraná,o corpo do professor José Martins Cunha foi encontrado pelo Corpo do Bombeiros do Paraná.

Ele estava com familiares tomando banho.

No Porto Caiuá, Zezinho sentiu cãinbra e se afogou.

O professor José Martins estava desaparecido desde a tarde de sábado. O Corpo de Bombeiros de Naviraí chamou.um..agente.funerário.

O corpo do Zezinho Martins deve ser levado do Porto Caiuá ao Instituto Médico Lgal (IML) de Naviraí.

Fonte: Jornal do Conesul