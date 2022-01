Sanesul assina ordem de serviço para ampliação de esgoto em Naviraí

O Governo do Estado, por meio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), assinou ordem de serviço para ampliação do sistema de esgotamento sanitário na cidade de Naviraí.

A ordem de serviço foi assinada pelo diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, e diretor de Engenharia e Meio Ambiente da empresa, Helianey Paulo da Silva.

Com recursos próprios da Sanesul, o investimento totaliza R$ 181.892,21 na execução de 543,95 metros de rede coletora e 37 ligações domiciliares de esgoto, incluindo a da Unidade Hospitalar da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul).

No final de novembro do ano passado, durante ato público em Naviraí, o governador Reinaldo Azambuja e Walter Carneiro Júnior autorizaram licitação da obra de execução de 4.470,41 metros de rede coletora de esgoto, 280 ligações domiciliares de esgoto, como parte do Programa Avançar Cidades, no valor de R$ 1,5 milhão.

POÇO

Na mesma cerimônia, que contou com a presença da prefeita Rhaiza Matos e outras autoridades, também foi autorizada a licitação da obra de ativação do poço tubular profundo (NAV – 028), com vazão 48,48 metros cúbicos de água por hora e profundidade de 120 metros, além da ativação do poço tubular profundo (NAV – 029), com vazão 50 metros cúbicos por hora e profundidade de 130 metros.

A Sanesul está investindo R$ 1 milhão de reais nessa obra.

