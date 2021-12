PF, BPFron e Exército apreendem três veículos com cigarros em Guaíra

Na manhã desta segunda-feira (13), durante Operações Policiais e Militares na Faixa de Fronteira, apreenderam três veículos e uma grande quantidade de cigarros contrabandeados.

Conforme as informações, durante patrulhamento no interior de Guaíra, as equipes avistaram o deslocamento de um comboio com três veículos suspeitos. Antes que se pudesse iniciar a aproximação para acompanhamento tático, tais veículos conseguiram evadir em alta velocidade, por estradas vicinais diversas.

Os policiais fizeram o cerco e bloqueio e todos os veículos foram localizados, ao abandono. As três pickups estavam carregadas com cerca de 150 caixas de cigarros paraguaio.

A eficiente ação de integração entre diferentes Órgãos de Segurança, ensejou um prejuízo estimado em R$ 450 mil ao crime organizado e reforça o compromisso de todos esses Órgãos para com a defesa das fronteiras brasileiras.

Todo o ilícito foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra para as diligências de praxe.

Fonte: Ponto da Notícia