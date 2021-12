“Oficina das Emoções” é encerrada com sucesso e dinamizará a Educação de Naviraí

A Gerência Municipal de Educação (GEMED) da Prefeitura de Naviraí encerrou, na última quarta-feira (08-12), as oficinas programadas para o segundo semestres deste ano letivo. As oficinas ocorreram nas escolas da Educação Infantil da rede municipal, com o tema: Oficina das Emoções.

A coordenadora Pedagógica da Educação Infantil Elayne Paganotti coordenou a realização do projeto, com a participação direta da Psicóloga da Gemed, Alessandra Fonseca de Lima. As oficinas contaram com a participação de diretores, coordenadores e todos os professores da Educação Infantil.

O objetivo das oficinas foi de desenvolver as competências socioemocionais para professores e demais profissionais do magistério, preparando os docentes, principalmente, para a nova realidade do ensino-aprendizagem.

“Com este projeto da Oficina das Emoções, favorecemos através do lúdico a identificação e o reconhecimento das emoções primárias, seja, a alegria, o medo, o nojo, a tristeza e a raiva, trazendo como eixo as competências gerais da educação básica da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, explicou a coordenadora Elayne Paganotti.

“Identificamos o sucesso da Oficina das Emoções, pois, os professores aprenderam a técnica a ser aplicada em salas de aulas para ajudarem os os alunos a identificarem o seus sentimentos e, sobretudo, lidarem com cada um deles. Esta dinâmica refletirá diretamente no melhor aproveitamento das aulas regulares. Todos estão de parabéns pelo sucesso e participação na oficina pedagógica”, parabenizou a Gerente de Educação Município.

Fonte: Prefeitura de Naviraí