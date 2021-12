Polícia Militar Ambiental de Naviraí recupera veículo furtado

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Naviraí em fiscalização ambiental na manhã de ontem (07), pela rodovia MS 489, que dá acesso ao Porto Caiuá e apreendeu um veículo produto de furto.

Os Policiais verificaram um veículo Chevrolet Corsa Classic de cor branca, muito sujo, parado em uma via vicinal entre um canavial e uma área de vegetação.

O veículo estava com várias avarias, como farol quebrado, lataria danificada e as chaves no contato.A equipe não encontrou ninguém nas proximidades.

Ao checar a placa do carro, os policiais constataram que se tratava de produto de furto ocorrido na segunda-feira (6) na cidade de Naviraí.

O veículo não estava funcionando e a PMA acionou um guincho e o encaminhou até o 1ª DP ( Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí, que investigará a autoria do crime.

Fonte: Jornal do Conesul