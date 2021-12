Prefeito de Itaquiraí administra ouvindo os anseios da população

O jovem advogado que responde desde o dia 1º de janeiro de 2021 pelos destinos do município de Itaquiraí, Thalles Tomazelli (DEM), ao lado de seu vice, o médico Dr. Bruno Bogoni, vem desempenhando o cargo de gestor municipal com muita competência e de forma diferenciada quanto à maioria dos prefeitos do nosso Estado. Filho de ex-prefeito (Márcio Tomazelli) e neto de ex-prefeito e ex-deputado estadual (Sebastião Santos Tomazelli), ele implantou desde o primeiro dia de sua gestão uma maneira sua de gerenciar a Prefeitura Municipal.

Uma das iniciativas é procurar ouvir, sempre que possível, os anseios de sua gente e, vira e mexe, ele para numa localidade ou residência para dialogar por um longo tempo ou até mesmo rapidamente, com moradores da zona urbana ou rural do município, ouvindo, atentamente e com calma, as reivindicações da população.

“Estamos administrando de uma forma diferente, procurando atender todos os anseios da população que estiver ao nosso alcance, priorizando os atendimentos em todos os setores essenciais de uma administração pública municipal”, disse ele, recentemente.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.