Homem é preso acusado de violência domestica em Naviraí

Um homem de 26 anos, foi preso na noite ontem (06), pela Polícia Militar de Naviraí, após agredir uma mulher de 22 anos.

Segundo informações, por volta das 21h25m, a Polícia Militar foi acionada para comparecer até uma residência localizada no bairro Residencial Ipê, onde estava a vítima, escondida na casa de seu a avó, após ter sida agredida pelo seu convivente.

Ao chegar ao local à vítima relatou aos policiais militares que seu amásio com quem convive a cerca de 02 anos, tendo com ele uma filha de 08 meses, chegou em casa nervoso após ter tido um briga com o patrão no dia anterior.

Segundo ela, durante todo dia de ontem, o casal somente discutia, porém ao chegar à noite ela se trancou no quarto sendo que o autor pulou a janela de posse de uma faca.

A vítima disse que estava com a criança no colo, momento em que foi agredida pelo autor que a arranhou com as mãos, sua testa e pescoço. Depois das agressões o autor foi para a sala e a vítima novamente se trancou no quarto e fugiu pela janela indo se esconder na casa de sua avó.

Os policiais militares foram até a casa aonde a vitima mora e lá encontraram o autor que atendeu a guarnição e relatou que as agressões foram mútuas, dizendo que ele teria pedido para ela ir embora para casa da mãe dela e não viu quando a mesma fugiu pela janela.

O homem foi conduzido pela Polícia Militar até o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) aonde ele foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, violência domestica e lesão corporal.

Fonte: Jornal do Conesul