Prefeitura executa pintura de sinalização horizontal no aeroporto de Naviraí

A Prefeitura de Naviraí está executando a pintura de sinalização horizontal no Aeroporto Municipal “Prefeito Ariosto da Riva”. A melhoria atende projeto de revitalização do aeródromo, determinada pela atual Administração Municipal que, desde o início do ano, realizou inúmeras ações de manutenção e reformas, visando deixar a praça aeroviária em condições de receber e realizar pousos e decolagens de aviões.

A implantação de nova sinalização foi feita na manhã de hoje na cabeceira da pista, adotando informações orientadas pela ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil. Agora, homens e máquinas da Gerência de Serviços Públicos farão a pintura da faixa tracejada central e faixa contínua na lateral da pista de rolamento.

O gerente de Serviços Públicos do Município informa que todas demais faixas de sinalização horizontal necessárias para a movimentação segura de aviões no recinto do aeroporto, sendo a pintura na pista de pouso e decolagem, na pista de taxiamento e no pátio de aeronaves serão executadas pelo Governo de Naviraí. A implantação da sinalização justifica a interdição temporária do aeroporto. A reabertura da pista será na próxima quinta-feira (09-12).

Também destaca que, periodicamente estão sendo realizados serviços de limpeza e manutenção da pista, das faixas laterais de segurança, cercamento e cercanias do aeródromo. A meta da Administração é deixar o aeroporto de Naviraí o mais bem estruturado e organizado de todo o sul do Estado, para que embarques e desembarques possam ser feitos com total segurança para os passageiros e tripulantes e o aeroporto se torne referência em Mato Grosso do Sul.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432