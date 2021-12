Prefeito Dr. Lídio e vereadores lançam 4,3 milhões em nova etapa de recapeamento asfáltico

O prefeito de Iguatemi, Dr. Lídio Ledesma deu ordem de serviço para início de mais uma etapa de trabalho com a obra de recapeamento asfáltico que contempla diversas ruas e avenidas no município, com investimento de 4.3 Milhões de reais. É a segunda etapa já realizada somente neste primeiro ano de governo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (06), e contou com a presença de vereadores, secretários e do empreiteiro Aral, dono da TS – Construtora.

O recurso é fruto de uma parceria com o governo do estado, através do governador Reinaldo Azambuja e do Secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, com articulação da deputada estadual Mara Caseiro e do federal licenciado para a SES/MS, Geraldo Resende.

Em suas palavras, o prefeito destacou a qualidade dos convênios elaborados em sua gestão, que resulta no sucesso das captações de recursos. “Todos os agentes públicos fazem parte desta conquista, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, mas não posso deixar de destacar a excelência da nossa equipe técnica de projetos. Também agradeço muito ao nosso governador Reinaldo e ao secretário de infraestrutura Eduardo Riedel que tem mantido um olhar carinhoso para os municípios, em especial para a nossa Iguatemi” disse Doutor Lídio durante o ato.

Ao todo, 9 ruas (travessas) e duas avenidas serão recapeadas com o pavimento em CBUQ e uma área total de 65.957,04 mil metros quadrados de revestimento. Mais de quinhentas famílias serão beneficiadas diretamente com a obra.

RUAS E AVENIDAS CONTEMPLADAS:

Serão recapeadas duas avenidas Waloszek Konrad e Laudelino Peixoto, ambas entre as ruas Ocídio da Costa e Adê Acosta Fernandes. Ruas Ocídio da Costa; Prefeito Gelson Andrade Moreira; Fortunato Fernandes dos Santos; Pedro Ledesma; Nilzo Otaño Peixoto; Eufrasina Martins Fernandes; José Luis Moreira; Francisco Martins Rodrigues e Rua Ênio Fernandes. Todas estas ruas são localizadas entre as avenidas Jardelino José Moreira e Laudelino Peixoto.

De acordo com o construtor Aral, os trabalhos iniciaram hoje (6/12) e seguem até as proximidades do natal 2021.

Fonte: Ascom – Anailton Batista