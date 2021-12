PRF prende Naviraí um casal transportando 71 Kg de maconha em veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 71 Kg de maconha e prendeu duas pessoas, no final da tarde de ontem (30), em Naviraí.

A droga foi localizada escondida dentro de uma caixa de som, porta malas e no assoalho do veículo Chevrolet Classic, abordado por policiais rodoviários federais no km 130 da BR-163.

No veículo estava o condutor e uma passageira, ambos não tiveram os nomes e a idade revelada pela PRF.

Ao todo, foram apreendidos 71 Kg de maconha. O homem disse que pegou a droga na cidade de Amambai e levaria até Palhoça (SC), recebendo pelo transporte a quantia de R$ 5 mil reais.

O casal recebeu voz de prisão e foram encaminhados para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí, juntamente com a droga e veículo.

Fonte: TanaMídia Naviraí