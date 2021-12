Polícia Militar de Naviraí recupera moto furtada

No começo da noite de ontem (30), a Polícia Militar de Naviraí recuperou uma moto Honda CG Titan de cor preta que estava com registro de roubo/furto.

A moto foi encontrada por uma guarnição da Polícia Militar, abandonada em uma construção no bairro cidade Jardim. No local os policiais militares não encontraram nenhum suspeito do crime.

A moto foi apreendida encaminhada pela Polícia Militar para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí para serem tomadas as providencias cabíveis ao caso.

Fonte: Jornal do Conesul