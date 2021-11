Ônibus é roubado em assalto à residência em Guaíra

Um micro-ônibus foi tomado de assalto na madrugada de sábado (20), em Guaíra.

A vítima relatou a Polícia Militar que por volta de meia noite, dois elementos encapuzados e armados com pistola pularam o muro da residência, arrombaram a porta e renderam os moradores.

Um dos criminosos manteve as vítimas de reféns e outro se apossou do micro-ônibus Mercedes-Benz e empreendeu fuga do local. Pouco depois, o segundo elemento fugiu e a PM foi acionada.

Conforme a Polícia Militar, o micro-ônibus atravessou a Ponte Ayrton Senna, em direção ao MS/Paraguai às 0h45min.

CELULAR

Um segundo roubo também foi registrado na madrugada de sábado. Um homem se deslocava para o trabalho, quando foi abordado por um marginal, que anunciou o roubo e subtraiu o celular da vítima, fugindo na sequência.

Fonte: Ponto da Notícia