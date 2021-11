Em Itaquiraí, Controle de Vetores realiza Campanha do Dia “D” Contra a Dengue

A prefeitura de Itaquiraí por meio da secretaria municipal de saúde e do controle de vetores realizou na manhã deste sábado, dia 20, a campanha do dia “D” contra a dengue. Os profissionais do vetores municipal buscaram mobilizar a sociedade no que se refere a prevenção e proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegipty. Durante toda a manhã os servidores alertaram as pessoas que passavam em frente do Banco do Brasil, um dos pontos de maior fluxo de pessoas.

Os agentes usaram panfletos informativos e faixas para chamar a atenção de quem passava pelo local, além da fantasia de um mosquito. As ações de prevenção não param por aqui, a secretaria municipal de saúde e o controle de vetores buscam levar informações dia após dia para toda população, além de realizar bloqueios, aplicação de veneno e visitas aos imóveis, a fim de fiscalizar e eliminar possíveis criadouros do mosquito.

Fonte: Jornal do Conesul