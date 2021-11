IGUATEMI FAZ BONITO NOS JOGOS ESTADUAIS DA TERCEIRA IDADE E CONQUISTA O BICAMPEONATO NA BOCHA MASCULINA.

Participando dos Jogos Estaduais da Melhor Idade, na cidade de Três Lagoas, o grupo da “Melhor Idade” de Iguatemi, coordenado pela secretaria de assistência social/CRAS, conquistou o bicampeonato na Bocha Masculina. A competição, teve seu início no dia 10/11 e o encerramento no dia 14/11. Durante cinco dias as disputas movimentaram grupos de idosos de vários municípios de nosso estado.

No total, participaram 255 idosos-atletas (132 no feminino e 123 no masculino) de 13 municípios: Bataguassu, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados, Iguatemi, Itaporã, Jardim, Maracaju, Nova Andradina, Ponta Porã, Selvíria e Três Lagoas. A idade mínima dos participantes é de 60 anos.

Os Jogos, voltado à terceira idade, tem como objetivo, além de movimentar esta faixa etária, promover o intercâmbio e a confraternização entre seus participantes. O retorno da competição é de suma importância social para a melhoria na qualidade de vida dos idosos.

Cecília Welter Ledesma, além de destacar a conquista do título da Bocha masculina, pela segunda vez, com o Sr. Otávio Mantovani e Roque Delevati e Geni Giaretta 2º lugar no Desfile de Miss Terceira Idade 2021, parabenizou todos os atletas da terceira idade pela dedicação. “Nossa secretaria de assistência social e a Coordenação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Melhor Idade, tem procurado fazer um trabalho responsável e de qualidade. O compromisso de nossa administração, é melhorar cada dia mais nosso trabalho. Parabéns a esse grupo maravilhoso pela brilhante participação nos Jogos Estaduais, destacando o nome de nosso município”, finalizou a secretária.

Fizeram parte da delegação de Iguatemi: Marcia Campo Souza chefe da delegação, Valdecir Venciguerra, professor de educação física e técnico das equipes, a Secretária da assistência social Cecília Welter Ledesma, a técnica em enfermagem Sueli Linhares e 18 atletas.

Fonte: ASCOM – Kidão