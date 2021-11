Prefeitura de Itaquiraí inicia a recuperação das estradas do P.A Sul Bonito

Os trabalhos de recuperação das estradas rurais do Projeto de Assentamento Sul Bonito foram iniciados na última semana, quando a Secretaria Municipal de Obras do município de Itaquiraí, por determinação do prefeito Thalles Tomazelli, começou os trabalhos de levantamento, nivelamento e patrolamento das estradas vicinais daquela localidade. Segundo o prefeito, diversas comunidades já receberam nos últimos meses os serviços de recuperação das vias que garantem uma melhora no tráfego de veículos e ele se compromete em atuar de forma continua.

De acordo com Thalles, os trabalhos executados foram planejados de forma que, iniciado em uma devida localidade, as equipes deverão realizar a recuperação de todos os travessões, evitando gastos com deslocamento de máquinas para outros lugares, atendendo a um cronograma elaborado no início da atual gestão. “Temos uma equipe que deverá realizar recuperação emergencial, caso acontece algum tipo de obstrução de estradas em outros locais onde já foram recuperados ou até mesmo aonde ainda não executamos as melhorias”, disse o chefe do executivo.

“Estamos trabalhando para atender todas as comunidades, mantendo o fácil acesso dos nossos produtores até a sede do município. Os trabalhos não param, após finalizar uma região, as equipes já se dirigem para outras localidades, visando de forma contínua promover a agricultura e dar condições dignas de trafegabilidade para os produtores do nosso município”, finalizou Thalles.