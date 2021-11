PREFEITURA REALIZOU O EVENTO “RIO MAIS LIMPO 2021” E O 1º TRIATLO ÀS MARGENS DO RIO IGUATEMI

Aconteceu neste no domingo dia (14), no Município de Iguatemi, mais uma edição da campanha “Rio Mais Limpo 2021”. Realizada pela Prefeitura de Iguatemi, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, o evento tem como objetivo mobilizar pescadores e voluntários em um mutirão para limpeza das margens do Rio Iguatemi, onde foram recolhidos aproximadamente 350 quilos de lixos e objetos inservíveis. As ações, tiveram início às 08hs, com a participação de aproximadamente 30 embarcações.

Além da limpeza do rio, com a coleta de objetos poluentes deixados durante a “pesca aberta”, também houve o plantio de mudas de plantas nativas em todo percurso do evento para reforçar a mata ciliar.

Diferentemente das edições anteriores, a edição deste ano contou com a realização da primeira edição do Triatlo por equipes, organizado pela Apescami – Associação dos Pescadores Amadores de Iguatemi, composto pela competição de caiaque, pedalada e ainda o atletismo. Dezenas de triatletas participaram do evento que foi apoiado pela prefeitura de Iguatemi e patrocinado pela cooperativa Sicredi de Iguatemi, além de vários outros apoiadores. A entrega das premiações e dos brindes foi feita pelo prefeito Dr. Lídio Ledesma, do vice-prefeito Zé Roberto e demais autoridades municipais presentes.

Para os inscritos na limpeza do Rio e para o plantio de mudas, houve o sorteio de dezenas brindes que foi entregue ao final da ação, seguido por um almoço servido pela prefeitura de Iguatemi.

Durante o evento, o prefeito Doutor Lídio fez o anúncio do projeto de construção da sede própria da Associação dos Pescadores Amadores de Iguatemi (Apescami). “Esse evento demonstra o compromisso, tanto da prefeitura quanto dos nossos pescadores conscientes, na preservação do nosso Rio Iguatemi e queremos apoiar cada vez mais estas iniciativas. Por isso, quero anunciar a todos vocês que a nossa administração estará contemplando com uma estrutura própria para abrigar a Associação de Pescadores Amadores da nossa cidade” disse o prefeito.

A administração agradece o apoio da Câmara de Vereadores, Iguatemi Food’s, Consórcio Conisul, Cooperativa Sicredi, Associação Viraser, Nova, Itaipú Binacional, Recisp, Apescami, Raldi Construções, Toca do Peixe – Petiscaria, Pet-Family, Deputada Estadual Mara Caseiro, Deputado Estadual Evander e Deputado Federal Geraldo Resende.

Fonte: Ascom – Anailton Batista