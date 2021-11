Mundo Novo ganhou veículo para atender famílias beneficiárias do programa ‘Mais Social’

No início da última semana, o prefeito Valdomiro Sobrinho e a secretária de Assistência Social Eliane Rocha se deslocaram até Dourados para o recebimento do veículo na otimização do cadastramento de beneficiários do programa ‘Mais Social’.

O programa Vale Renda, existente desde 2008, se tornou o ‘Mais Social’ em 2021 – tendo como objetivo trazer um alívio à famílias mais necessitadas em meio à pandemia. O projeto contempla 79 municípios do estado.

Segundo a secretária municipal Eliane Rocha, no programa anterior as famílias recebiam em dinheiro. Nesta quinta-feira (18), no novo programa, elas vão receber o cartão de uso exclusivo para alimentação e produtos de higiene – no valor de R$ 200,00 reais.

O Governo do Estado teve um investimento de mais de R$ 3 milhões na aquisição de 38 Fiat Cronos Sedan. Cada veículo custou aproximadamente R$ 90 mil.