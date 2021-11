Naviraí conquistou novo veículo para ações do programa Mais Social

A prefeita Rhaiza Matos, a gerente de Administração Gisalda Moralles Balta, e representantes do Programa Vale Renda – Mais Social, de Naviraí, participaram, na tarde de segunda-feira (08-11), do evento de entrega de veículos aos municípios, realizado pelo Governo do Estado, no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, em Dourados.

Naviraí conquistou um veículo Fiat Sedan, modelo Cronos. Após receber as chaves da nova viatura para do Programa Mais Social do Governo do Estado, a prefeita Rhaiza, através de suas redes sociais, agradeceu o governador Reinaldo Azambuja observando que o Mais Social é um auxílio pensado para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional e que o veículo contribuirá para as ações da equipe que atua na cidade.

“O veículo conquistado por Naviraí vem em boa hora, pois, ajudará a equipe do Mais Social a acelerar os cadastros e visitas, sobretudo, para garantir o acesso de famílias carentes da cidade à este importante programa social”, acrescentou a gerente Gisalda Balta.

Os veículos entregues em Dourados, para 38 municípios, vão ser usados no programa, que disponibiliza o cartão social no valor de R$ 200,00 mensais. “Após pedidos resolvemos pagar o décimo terceiro aos beneficiários, que vão receber mais uma parcela extra para as compras do Natal”, anunciou o governador Reinaldo Azambuja.

O PROGRAMA

“O Mais Social é um dos benefícios mais abrangente deste momento de retomada, porque além de trazer um alívio às famílias que mais necessita, ele movimento o comércio local porque permite a aquisição de alimentos e itens de higiene pessoal na venda da esquina, por exemplo. Ao garantir o 13º a essas pessoas, o Governo do Estado demonstra sensibilidade e cuidado com o nosso povo”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, que acompanha o governador nas agendas em Dourados.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432