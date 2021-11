IDOSOS DE IGUATEMI ESTÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO DO SUL 2021

A delegação de Iguatemi com membros do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Melhor Idade do Conviver “Lírios do Vale”, viajou rumo a cidade de Três Lagoas (MS), para participar dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul 2021. Após mais de dois anos sem os jogos, por causa da pandemia da Covid-19, a competição organizada pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), está de volta.

A secretária da assistência social, Cecília Welter Ledesma acompanhou os atletas para prestigiar o início dos jogos estaduais. Compõem a delegação de Iguatemi: Marcia Campo Souza chefe da delegação, Valdecir Venciguerra, professor de educação física e técnico das equipes, 09 atletas do Vôlei Adaptado Feminino, 09 do Vôlei Adaptado Masculino, 02 atletas da Bocha Feminina e 02 atletas da Bocha Masculina.

No total, vão participar 255 idosos-atletas (132 no feminino e 123 no masculino) de 13 municípios: Bataguassu, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados, Iguatemi, Itaporã, Jardim, Maracaju, Nova Andradina, Ponta Porã, Selvíria e Três Lagoas. A idade mínima dos participantes é de 60 anos. A princípio, os jogos retornaram nas modalidades do Voleibol adaptado. As disputas acontecerão do 10 até 14 de novembro.

“Todos os envolvidos no evento (equipe da Fundesporte, médicos e fisioterapeutas, árbitros e dirigentes/chefes de delegação e demais membros de estafe) passam por testes de Covid-19 (tipo RT-PCR, por meio de coleta com cotonete nasal) ”.