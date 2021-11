Caminhonete carregada com maconha é apreendida em Eldorado

Delegacia de Polícia de Eldorado apreenderam 1,2 toneladas de substância análoga à maconha., nesta segunda-feira (8). Após investigações, policiais civis efetuaram diligências e localizaram, uma camionete S-10, com placas paraguaias, suspeita de estar carregada com maconha. Foi dada ordem de parada, sendo esta desrespeitada pelo condutor do veículo, iniciando-se, assim, perseguição pelo suspeito.

Em determinado momento, percebendo que não conseguiria evadir-se dos policiais civis conduzindo o veículo, o autor saltou da camionete, ainda em movimento, fugindo por dentro de um cemitério, tomando rumo ignorado, segundo a Polícia Civil, a camionete, desgovernada, colidiu com o muro do cemitério municipal. Nenhuma pessoa ficou ferida, restando apenas danos materiais. Estão sendo realizadas diligências a fim de identificar autoria do delito.

Fonte: TV Sobrinho MS