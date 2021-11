Motoentregador é flagrado em ‘delivery de cocaína’ na fronteira

Um rapaz de 20 anos foi preso na noite desta quarta-feira (10), em Salto del Guairá, cidade paraguaia que faz fronteira com mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Ele trabalha como motoentregador de pizza e hambúrguer e foi flagrado com 21 doses de cocaína.

Segundo informações da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) as doses prontas da droga eram acondicionadas no mesmo espaço que os alimento. Com isso ele conseguia despistar qualquer suspeita.

A abordagem do motoentregador no meio da via pública do centro da cidade, quando andava de motocicleta. Além de uma pizza quente, ele carregava as 21 doses de cocaína, já divididas para venda. Caso foi acompanhado pelo procurador Vicente Rodriguez, que ordenou a sua prisão.

Fonte: Jornal do Conesul