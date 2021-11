Em Itaquiraí DOF apreende mais de 30 quilos de skank em veículo

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu mais de 30 quilos de skank que estava em um Fiat/Palio, estacionado em um hotel no centro da cidade de Itaquiraí.

Os policias faziam rondas na cidade quando foram abordados por uma pessoa, que informou ter ouvido dois jovens, em uma lanchonete, conversando sobre um carro carregado com droga que estaria no hotel.

No local os agentes encontraram o veículo com as mesmas características e no seu interior três sacos, que juntos pesaram 31 quilos do entorpecente. O funcionário do hotel disse que dois jovens correram com a aproximação da polícia. A droga foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí.

O entorpecente está avaliado em quase R$ 150 mil. A ação que resultou nesta apreensão ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Fonte: TaNaMídia Naviraí