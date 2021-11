Tentativa de assalto termina com criança, policial e meliante baleados em Guaíra

Uma tentativa de assalto deixou três pessoas baleadas em Guaíra, na noite desta quarta-feira (03). Uma das vítimas é uma criança, de apenas 4 anos.

Conforme as informações repassadas pela Polícia Civil, a tentativa de assalto ocorreu em uma residência da cidade. O criminoso teria chegado armado e anunciou o assalto, entretanto, um policial militar do estado do MS estava no local, junto com sua filha, e reagiu ao assalto.

Houve troca de tiros e o policial e a sua filha criança acabaram sendo baleados no braço. Os disparos atingiram ambos de raspão e se dirigiram até a UPA, onde receberam atendimento médico. Eles não correm risco de vida.

Já o assaltante também teria sido baleado na troca de tiros e fugiu do local roubando uma motocicleta, próximo à um bar. A moto roubada foi recuperada em um porto.

Antes do roubo da moto, ele tentou roubar um carro, efetuando um disparo contra o para-brisa do veículo. Ele estaria com marcas de sangue no pescoço, segundo testemunhas.

Ainda conforme relato de testemunhas à Polícia Militar, um segundo meliante dava apoio ao roubo e fugiu do local no momento dos disparos.

