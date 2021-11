Deputada Mara Caseiro pede computadores para escola de assentamento em Itaquiraí

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) pediu ao Governo do Estado, por meio de indicação, a disponibilização de 20 computadores para atender a Escola Santa Rosa, localizada no Assentamento Santo Antônio no Município de Itaquiraí. O pedido foi feito durante sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), nesta quarta-feira (27).

A Escola Santa Rosa é reconhecida pelo excelente trabalho educacional e social desenvolvido com crianças e adolescentes que residem nos assentamentos Boa Sorte, Tamakavi, Santa Rosa, Guaçu, Caburey, Foz do Rio Amambai, Santo Antônio e fazendas próximas em Itaquiraí.

“A presença de recursos tecnológicos deste porte, sem sombra de dúvida, auxilia alunos e professores no aprendizado, na propagação do ensino, tornando o mais didático e acessível ao cidadão, já que este passa ter um universo de informações que antes era limitado”, evidenciou Mara Caseiro.

Apesar do trabalho realizado, do anseio intelectual por parte dos alunos e da vontade dos professores em oferecer complementos e recursos mais interessantes ao aprendizado, a escola não está equipada com ferramentas tecnológicas como computadores e impressoras.

A indicação atendeu ao pedido formulado pela vereadora Márcia Andrea Filipus Pupo. O documento foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e para a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta.

Fonte: Jornal do Conesul