Ciclistas itaquiraienses conquistam medalhas na competição “Acelera e Pisa”

Os ciclistas itaquiraienses Alessandro, Givanil Bagnara, Rafael Miranda, Cláudio de Souza, Arcelir Mulher, Edmar Ribeiro e Flávio Cabral, participaram no domingo, dia 31 de outubro, no município de Naviraí/MS, de mais uma competição ciclística. Atletas itaquiraienses veem se destacando e conquistando espaço em várias modalidades esportivas. Dos 7 participantes, 5 deles subiram ao pódio em suas respectivas categorias, sendo; Claudinho 1º lugar cat. Elite Sub 35 Sport, Alessandro Aquino 2º lugar cat. Sub 40 Sport, Gilvan Bagnara 3º lugar cat. Máster B2 45 Pró, Edmar Ribeiro 3º lugar cat. Over 50 Sport e Arcelir Mulher 5º lugar cat. 45 Sport. Também ficaram em boas colocações, mas sem conquista de medalhas, Rafael Miranda ficando em 6º lugar cat. Sub 35 Sport e Flávio Cabral cat. Sub 45 Sport conquistando o 6º lugar.



A cada prova, os atletas conquistam mais espaço e reconhecimento, a poucos dias, 3 ciclistas, também de Itaquiraí, fizeram um feito inédito no município, percorrendo aproximadamente 350 km, até o município de Foz do Iguaçu.

De acordo com o prefeito Thalles, que também é esportista, a administração está analisando um projeto de incentivo para os atletas. “Estamos fazendo um estudo de viabilidade, para apresentar em parceria com a câmara municipal, um projeto que busca apoiar as classes esportivas, quando os mesmos tiverem que se deslocar para outros municípios para participarem de competições”, disse o prefeito Thalles.