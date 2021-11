Nesta sexta-feira (29), a Polícia Civil de Iguatemi, incinerou drogas apreendidas em operações policiais.

Foram incinerados 3.994,8 kg de maconha e 2,1 kg de haxixe, apreendidos em diversos procedimentos policiais.

A incineração aconteceu no Agro Industrial Iguatemi, e contou com a presença do delegado Eduardo Ferreira de Oliveira, Paulo do Amaral Freitas (Vigilância Sanitária), policiais civis e representante do Ministério Público.

Fonte: Jornal do Conesul