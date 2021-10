Prefeitura de Itaquiraí, Câmara Municipal, Incra e Agraer, iniciam procedimentos para titulação de mais um Assentamento

A prefeitura de Itaquiraí por meio da Sala da Cidadania em mais uma ação conjunta com a Câmara Municipal, Incra e a Agraer, iniciaram ontem, terça-feira, dia 26 de outubro no P.A Itaquiraí, as atualizações cadastrais para a titulação dos lotes.

Equipes formadas por técnicos da Sala da Cidadania e Agraer, realizaram a conferência e atualização de documentos dos produtores, além de sanar dúvidas sobre o processo de titulação.

De acordo com a vereadora Ariadne, está ação só está sendo possível pelo esforço do prefeito Thalles, dos vereadores, servidores do Incra e Agraer.

O Prefeito Thalles Tomazelli, comentou que a parceria entre a prefeitura de Itaquiraí por meio da Sala da Cidadania com a Agraer, Incra e Câmara de Vereadores, está desburocratizando e dando mais agilidade nos processos de titulação dos lotes da reforma agrária. As primeira áreas que deverão ser regularizadas são; P.A. Caburey e P.A. Itaquiraí. “Se tudo ocorrer conforme a nossa programação, iremos entregar os títulos nas mãos dos nossos pequenos produtores ainda esse ano. Está é uma grande conquista e agradeço o empenho dos servidores da nossa Sala da Cidadania e os parceiros; Incra, Câmara Municipal e Agraer”, disse prefeito de Itaquiraí.