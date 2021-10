Ciclistas de Itaquiraí pedalam 350 km e batem recorde no município

Um desafio que necessita de muito preparo, energia e paixão pelo pedal, essa foi a corajosa aventura que três amigos que encararam na última sexta-feira, dia 22 de outubro. O trio formado pelo servidor público William Batista, o empresário Miro Lopes e Givanil Bagnara, fizeram um feito inédito para a classe ciclística de Itaquiraí, pedalando aproximadamente 350 km.

Os ciclistas saíram de Itaquiraí/MS na sexta-feira (22), às 16 horas e chegaram no destino, Foz do Iguaçu/PR, às 10 horas do sábado (23). A aventura de resistência levou os atletas a ficarem cerca de 16 horas sobre a bike, em constante movimento.

As paradas para alimentação foram nas cidades de Bela Vista, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Cascavel, Medianeira e São Miguel do Iguaçu. Para eles o cansaço foi só um obstáculo a ser vencido. Os ciclistas foram acompanhados por um carro de apoio, que os auxiliou na volta para a cidade de origem.

Fonte: Jornal do Conesul