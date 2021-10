Polícia Civil prende genro suspeito de ser o mandante do crime contra fazendeiro em Naviraí

Dois homens que não tiveram a identidade revelada pela Polícia Civil foram presos acusados de estarem envolvidos no assassinato do fazendeiro Paulo Sergio de Freitas Miranda, de 57 anos, morto a tiros no último dia 23 em sua propriedade rural localizada no complexo de fazendas Araguaia no município Naviraí.

Na manhã desta quarta-feira (20), a Polícia Civil de Naviraí com apoio da Polícia Civil de Eldorado e Mundo Novo juntamente com a Polícia Civil da cidade de Palotina-PR, deram cumprimento a dois mandados de prisão temporária, sendo um em desfavor do suspeito de dar fuga aos pistoleiros e do genro de Paulo Sergio, suspeito de ser o mandante do crime, contra o próprio sogro.

O indivíduo suspeito de dar fuga aos pistoleiros foi preso na cidade de Palotina-PR, já o genro suspeito de ser o mandante do crime foi preso na cidade de Guaíra/PR.

Os investigadores da Polícia Civil de Naviraí juntamente com investigadores das delegacias de Eldorado e Mundo Novo, também deram cumprimento a dois mandados de busca e apreensão domiciliar em Maracajú dos Gaúchos, distrito de Guaíra-PR, onde diversos objetos foram apreendidos para serem analisado.

As diligências foram mais uma das fases da investigação que segue em segredo de justiça.

Na manhã do último dia, 08, policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) do 1ª DP de Naviraí juntamente com policiais civis da Delegacia de Palotina-PR, efetuaram o cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar na cidade de Palotina/PR. Nas buscas os policiais apreenderam veículo Astra, o qual foi utilizado para dar fuga aos pistoleiros.

O crime – Nas imagens das câmeras, da para ver a dupla que chegou à fazenda abordo de um veículo Monza, de cor prata. Eles param o veículo de frente ao barracão, onde ficam os maquinários agrícolas. O primeiro a descer do veículo é o passageiro, um homem trajando camiseta branca, calças jeans, tênis na cor preta e boné branco, ele caminha tranquilamente em direção do barracão. Em seguida o motorista do veículo também desce, ele está trajando camiseta na cor azul, calça jeans, tênis vermelho e boné azul.

A dupla entra no barracão e vai até os fundos aonde esta a vítima acompanhada da família e alguns pedreiros que estava fazendo trabalho no local. As imagens das câmeras não mostram o momento dos tiros que foram disparados somente contra Paulo.

Após realizarem os disparos a dupla saem correndo, porém um deles ainda volta e segundo informações ameaça os familiares. Em seguida a dupla foge no mesmo veículo que chegaram.

Atingido com tiros no rosto, braços e abdômen, o fazendeiro chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros de Naviraí que o encaminharam para o Hospital Municipal de onde foi transferido para um hospital da cidade de Dourados, aonde veio a falecer no dia 26 setembro, devido à gravidade dos ferimentos.

Equipes da Polícia Militar e Civil estiveram o local e realizaram buscas a procura dos autores do crime. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Naviraí.

Fonte: Jornal do Conesul