Mundo Novo promoveu domingo a 17ª Taça Sicredi de Kart

Com muito sucesso foi realizado no Kartódromo de Mundo Novo no último domingo, dia 17 de outubro de 2021, a 17ª Taça Sicredi de Kart, com a participação de corredores da região e até mesmo do Paraná. A promoção foi da Prefeitura Municipal, com total apoio do prefeito Valdomiro Sobrinho.

Segundo a comissão organizadora deste evento esportivo, pela manhã os participantes fizeram treinos oficiais e no período da tarde deu-se o início das baterias desta competição no Kartódromo que fica à margem direita da rodovia BR-163, no sentido Mundo Novo a Guaíra (PR). Do Paraná vieram kartistas de Cascavel, Ubiratã e Guaíra, enquanto de Mato Grosso do Sul, de Itaquiraí, de Ponta Porã e da cidade anfitriã Mundo Novo.

VENCEDORES

– PODIUM BATOM:

1º Shayane Bacarim.

– PODIUM F4 LIGHT:

1º Thamis Cauan;

2º Marcelo Kawasaki;

3º Sergio Bacarim;

4º Gabriel

5º Gilvan Dionato.

– PODIUM 124 GRADUADOS:

1º Julio Melo;

2º Lucas Mosconi;

3º Thales Henrique;

4º Giovani de Melo;

5º Ediley de Melo.

– 2º BATERIA 124 GRADUADOS:

1º Julio Melo;

2º Lucas Mosconi;

3º Giovane de Melo;

4º Edilei

5º Leonel Fauzer;

6º Jair Yoshimura.

– PODIUM SENIOR:

1º Gilberto Delicato;

2º Dirceu Pacheco;

3º Paulo Quezini;

4º Delia Pacheco;

5º Jair Yoshimura.

– PODIUM JUNIOR:

1º José Eduardo;

2º Enzo Gabriel.

– PODIUM CADETE:

1º Bernardo Cavalcante;

2º Caetano Cavalcante;

3º Maria Gabriela Velasques.

– PODIUM FORÇA LIVRE:

1º Lucas Mosconi;

2º Julio Melo;

3º Jhony Cassol;

4º Luciano;

5º Fauzer.

Fonte: Carina Yano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo