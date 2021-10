Thalles busca apoio do Governo às famílias prejudicadas pelo temporal

Visando viabilizar recursos junto ao Governo do Estado, o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, acompanhado do presidente da Câmara Municipal, Jeferson Lopes, das vereadoras Diu e Márcia Filipus, está em Campo Grande cumprindo uma extensa agenda, tendo como principal pauta a viabilização de recursos para às famílias que foram prejudicadas com as consequências das fortes chuvas e ventos que atingiram o município de Itaquiraí, na madrugada da última quinta-feira, dia 14 de outubro.

De acordo com Eduardo Riedel, o governo do estado estará elaborando junto com a administração municipal, um plano de ação para amparar as famílias que ficaram em situação precária devido o comprometimento de suas residências.

O prefeito Thalles acredita na mão amiga do governador Reinaldo Azambuja, já que ele está presente em todos os municípios do estado, levando investimento e mais qualidade de vida para a população sul mato-grossense.

“Estamos confiantes na ajuda do governador Reinaldo e do secretário Eduardo Riedel, precisamos reparar os prejuízos, danos nas estradas e dar suporte para aquelas pessoas que tiveram suas casas destruídas pela tempestade, alguns perderam tudo e necessitam de apoio do poder público para reconstruir suas casas. Os valores até o momento são incalculáveis, as equipes da secretaria municipal de assistência social e da defesa civil, estão realizando o levantamento dos prejuízos e emitindo relatórios para sabermos os valores reais.

