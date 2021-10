Polícia Civil de Itaquiraí recupera objetos furtados de residência e prende autores e receptadores

A Polícia Civil da cidade de Itaquirai, prendeu quatro indivíduos, sendo dois pelo crime de furto e dois pelo crime de receptação. Os policias chegaram até os autores, após mãe da vítima ir até a Delegacia registrar um boletim de ocorrência de furto.

Segundo a mulher, sua filha teria viajado a cerca de 15 dias deixando a sua casa fechada. No domingo (17), quando a mãe foi olhar a casa da filha, percebeu que indivíduos teriam adentrado a residência e furtado vários objetos como 01 batedeira, 01liquidificador e espremedor de frutas, 01 televisor de 32 polegadas, 02 Botijões de gás, 01 Panela elétrica, 01 Forno micro-ondas, 02 Cobertores e 02 perfumes, dando um prejuízo total de cerca de R$ 3.380,00.

Após tomarem conhecimento dos fatos, investigadores da Policia Civil passaram a realizar diligencias, conseguindo assim identificar um suspeito, sendo um homem de 35 anos, morador ao lado da casa que havia sido furtada.

Ao ser questionado o homem confessou participação no furto juntamente com outro indivíduo de 39 anos, apontado por ele. Com eles foram encontrados parte dos obejtos furtados.

Os dois indivíduos levaram os investigadores até uma conveniência no Jardim Bettel, onde estaria um botijão que eles venderam pelo valor de R$ 70,00. No local os policiais recuperam o botijão e deram voz de prisão para o dono da conveniência, um homem de 51 anos, pelo crime de receptação.

Em seguida os policiais foram até uma residência localizada na Rua das Tulipas, aonde os autores teriam vendido para uma mulher, o televisor e o micro-ondas pelo valor de R$ 200,00. A mulher de 47 anos, também recebeu voz de prisão pelo crime de receptação.

Os dois indivíduos acusados do furto assim como os dois receptadores, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, aonde foram autuados em flagrantes pelos crimes de furto, receptação e furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

Fonte: Jornal do Conesul