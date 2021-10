Guaíra confirma 100º óbito por coronavírus

A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, com extremo pesar, informou nesta segunda-feira (18), o 100º óbito por coronavírus em Guaíra.

A pasta informou também mais 5 casos recuperados e liberados do isolamento, além de mais 1 caso positivo. Guaíra possui atualmente 14 casos positivos ativos, dos quais 11 pacientes estão se recuperando em casa e 3 estão internados em UTI.

NOTA DE FALECIMENTO (COVID-19)

Trata-se de um óbito ocorrido no mês de agosto do ano de 2020. O paciente foi assistido e acompanhado no município de Maringá, onde buscou atendimento.

A Vigilância Sanitária de Guaíra, informa que só teve conhecimento na data de hoje (18) do óbito ocorrido.

Homem de 64 anos, que estava internado no Hospital Universitário Regional de Maringá. No dia 05/08/2020, o paciente não resistiu e foi a óbito.

O Município de Guaíra, em nome de toda população, presta as mais sinceras condolências aos familiares e amigos pela inestimável perda.

