Volta às Aulas 100% presencial em Mundo Novo recomeçou nesta segunda-feira na Rede Municipal

Nesta segunda-feira (18), as duas escolas municipais de Mundo Novo voltaram a receber os alunos com 100% de possibilidade de presença. Antes, o sistema híbrido indicava o máximo de 50% de presença de estudantes na sala de aula.

Na Escola Carlos Chagas, o diretor João Laertes informou que a presença dos alunos foi maciça, na parte da manhã, próximo dos 100%. São 654 alunos matriculados. As aulas acontecem no período matutino e vespertino, com turmas do 1º ao 5º, e no período noturno com o EJA (Ensino Fundamental).

A Escola Terezinha Mendonça também reiniciou as aulas, com presença de cerca de 90% dos alunos. São 270 matriculados, do 1º ao 5º, nos períodos matutino e vespertino. A escola passou por ampla reforma, com mais de R$ 400 mil de investimento estadual e municipal (nova cozinha e refeitório, forros, pinturas externa e interna, pisos…).

Ceis e UEMS continuam de forma híbrida

Os Centros de Educação Infantil e a unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul continuarão de forma híbrida até o final do ano.

As três escolas estaduais no município voltaram no último dia quatro, de forma totalmente presencial (Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio). O mesmo para as duas escolas particulares (ensinos Infantil, Fundamental e Médio) e para a Unifahe, no ensino superior presencial.