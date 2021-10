Com três novos casos positivos, covid-19 permanece sendo retransmitida em Mundo Novo

Mundo Novo ficou muito perto de zerar seus casos após quase um ano e meio de pandemia com pacientes positivados para a covid-19 em todos os dias. O município entrou no final de semana com apenas dois casos verificados na última semana.

Porém, na atualização do Boletim Coronavírus desta segunda-feira (18) foi verificado mais três casos positivos, através de teste rápido. Desta feita, são cinco ativos para a doença em Mundo Novo.

Na Vacinação é esperada a chegada de um novo lote para esta noite, retomando assim a vacinação na terça-feira, no Salão Paroquial.

Boletim Coronavírus 18/10/21 – Atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 05

Recuperados – 2.296

Óbitos – 39

Geral – 2.340

Suspeito – 00

Descartados – 2.048

Obs. Um paciente internado na UTI em Dourados.

72 horas (15, 16 e 17/10) / Positivos: 03

72 horas (15, 16 e 17/10) / Altas: 00

72 horas (15, 16 e 17/10) / Óbito: 00

Monitoramento – 13;

Residências – 05;

Crianças – 01;

Idosos – 03;

Monitoramento Concluído – 9.753

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas recebidas – 26.622:

Doses Aplicadas – 24.790

CoronaVac – 5.552 (2.831 primeira dose + 2.721 segunda dose);

AstraZeneca – 7.530 (4.170 primeira dose + 3.354 segunda dose + 06 a serem aplicadas);

Pfizer – 5.310 (2.475 primeira dose + 822 segunda dose + 1.551 doses de reforço (3ª) + 453 D2 de intercâmbio (448 AstraZeneca + 05 CoronaVac) + 09 a serem aplicadas);

Janssen – 8.230 (6.680 aplicadas + 1.550 devolvidas);

População Vacinada – 16.136 (86,85% da população);

População imunizada – 2ª dose + dose única = 14.030 (75,51%);

População Vacinada 1ª dose – 9.456;

População Vacinada 2ª dose – 7.350;

Dose Única – 6.680

População Dose de Reforço (3ª dose) – 1.551;

Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa);

Recusa da Vacina – 22;

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos), 1ª dose;

Profissionais de Saúde – 492 (1ª dose);

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados), 1ª dose;

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos), 1ª dose;

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados), 1ª dose;

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos), 1ª dose;

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados), 1ª dose;

Idosos a partir de 60 anos – 1.698 (autônomos), 1ª dose;

18 a 59 anos – 7.916 (1ª dose ou dose única);

12 a 17 anos – 1.236 (1ª dose);

Forças de Segurança – 104 (1ª dose);

Comorbidades – 1.343 (1ª dose);

Profissionais de Educação – 508 (1ª dose);

Gestantes, puérperas e lactantes – 219 (1ª dose);

Deficientes – 111(1ª dose);

Motoristas – 622 (1ª dose);

Pessoas privadas de liberdade – 17 (1ª dose);

Limpeza Pública – 44 (1ª dose);

Indústria – 664 (1ª dose);

Trabalhadores de Saúde – 357 (2ª dose);

Forças de Segurança – 14 (2ª dose);

Idosos – 2.857 (2ª dose);

Acima de 18 anos – 1.198 (2ª dose);

12 a 17 anos – 62 (2ª dose)

Comorbidades – 1.340 (2ª dose);

Profissionais de Educação – 504 (2ª dose);

Indústrias – 635 (2ª dose);

Motorista – 332 (2ª dose);

Gestantes, lactantes e puérperas – 15 (2ª dose);

Deficientes – 07 (2ª dose).

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos-