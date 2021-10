Em Naviraí, chuva Interdita Ponte sobre o Rio Cumandaí

O Núcleo de Trânsito de Naviraí, comunica aos condutores de veículos automotores e a população em geral que a Ponte sobre o Rio Cumandaí, localizada no percurso da Avenida Weimar Goncalves Torres que liga à saída do Porto Caiuá e acesso ao Bairro Cidade Jardim encontra-se interditada temporariamente em razão do início de erosão causada pelas chuvas.

Visando garantir a segurança dos usuários e dos moradores da região, pedimos a compreensão da população para que utilizem acessos alternativos.

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) – 7ª Residência Regional de Naviraí foi informada que a estrutura da ponte foi abalada devido as constantes chuvas e força da enxurrada, pois, crateras se formaram na cabeceira da ponte, enfraquecendo a base de sustentação da ponte.

Com 20 metros de extensão e 10 de largura, a construção da ponte foi solicitada durante o programa Governo Presente, quando o governador Reinaldo Azambuja ouviu demandas dos 79 municípios.

A obra teve início em março de 2020 com previsão de entrega em 1° de agosto, porém precisou ser prorrogado por 60 dias, já que uma chuva que atingiu a cidade, há mais de um mês, destruiu o aterro às margens do rio e atrasou o cronograma. Com a mudança de prazo, a ponte foi entregue no final de setembro.

Fonte: Jornal do Conesul