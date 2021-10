ESCOLA ESTADUAL DE ITAQUIRAÍ-MS DESENVOLVE PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Em Itaquiraí, MS, a escola estadual Prof. José Juarez Ribeiro de Oliveira ganhou destaque nos últimos meses, ao participar de edital da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect), o qual selecionava projetos de iniciação científica de escolas públicas do estado. A escola concorreu com quatro projetos, sendo que três foram selecionados e dois projetos foram contratados para a execução.

O professor Alexis Miguel Escorsim, doutor em Química, orientará duas alunas bolsistas, em pesquisa que busca reaproveitar o óleo de cozinha para a produção do biodiesel. Escorsim, que trabalhou com a produção de biocombustíveis durante o mestrado e doutorado, conta que viu na possibilidade de reutilizar o óleo de fritura para produzir combustíveis, oportunidade de realizar a pesquisa, além de promover uma alternativa sustentável para o descarte do óleo de cozinha usado.

Assim também, o professor Luciano Neves da Silva, mestre em Educação em Ciências, coordenará pesquisa com cinco alunas bolsistas, que estudarão os benefícios ambientais de uma cobertura com telhado verde, iniciativa que tem ganho atenção recentemente, pelo efeito da redução da temperatura ambiente ao qual a tecnologia se aplica. O professor destaca que é um sonho realizado participar da iniciativa, e que as bolsistas estão bastante motivadas com o início das pesquisas.

O PICTEC (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica de MS) é uma iniciativa inovadora no estado, com o objetivo de conceder até 250 bolsas de iniciação científica, durante 12 meses, para alunos do ensino médio de escolas públicas, além de bolsas para os professores coordenadores. Na região do Conesul, além de Itaquiraí, outra escola estadual em Eldorado e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) de Naviraí tiveram projetos aprovados.

Escrito por Luciano Neves da Silva, em 13/10/2021.