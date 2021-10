Tempestade provocou estragos e danos em órgãos da Prefeitura de Naviraí

Uma tempestade registrada na noite de ontem e que seguiu durante toda a madrugada de hoje (14-10), provocou muitos danos no município de Naviraí. A torrencial chuva e os fortíssimos ventos derrubaram mais de uma centena de árvores em todos os cantos da cidade, algumas delas desabaram sobre veículos. Por várias horas a população ficou sem energia elétrica, devido ao rompimento de fios de alta tensão, à margem da BR-163, km 74, no sul de Itaquiraí.

O Paço Municipal amanheceu com inundações em algumas salas, sem energia e sem conexão com a internet. Os postos de saúde, ESF Padre Koreman e o ESF Ronan Barbosa também foram afetados e estão sem energia elétrica. Pontos de inundações também foram registrados nas cercanias da cidade onde a força da enxurrada abriu valas.

Diante da situação, a prefeita Rhaiza Matos imediatamente determinou levantamentos dos estragos nos órgãos públicos da Prefeitura e a união de esforços de todas as gerências municipais para diminuir o impacto causado pelo temporal. As gerências de Obras e de Serviços Públicos se dividiram em equipes para sanar os problemas emergenciais e estão atuando em diversas frentes de socorro. Ao mesmo tempo, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil também está empenhada no atendimento da população e conta com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Uma das medidas anunciadas logo no início da manhã é que os atendimentos dos postos de saúde do ESF Padre Koreman e do ESF Ronan Barbosa, sobretudo, os emergenciais, foram transferidos para o Centro de Saúde do Varjão. “Colocamos nossas gerências e equipes para restabelecer a normalidade do tráfego, organizar o atendimento da população, principalmente nas áreas de saúde e assistência social e demais ações para minimizar os danos causados pela tempestade”, afirma a prefeita Rhaiza Matos.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432