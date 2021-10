Prorrogada a inscrição para a 3ª Festa da Pesca de Naviraí até o dia 15/10

A Comissão Organizadora da 3ª Festa da Pesca de Naviraí decidiu, por unanimidade, prorrogar o prazo de inscrições ao torneio. Inicialmente, as inscrições poderiam ser feitas até o dia 10 de outubro, porém, devido ao feriado prolongado e decreto de ponto facultativo para esta sexta-feira (08), as repartições públicas do Município e do Estado ficarão fechadas por cinco dias consecutivos, o que prejudicaria substancialmente o registro das inscrições.

O evento está sendo promovido pela Prefeitura de Naviraí, através da Gerência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Gedec), Fundação de Cultura de Naviraí (FCN), em parceria com o Rotary Club de Naviraí. O torneio, com pescadores embarcados, em duplas, será disputado no rio Amambai, em percurso de livre escolha dos participantes, e a taxa de inscrição é de R$ 180,00.

A Gerência Municipal de Desenvolvimento Econômico identificou que muitos pescadores que querem participar do torneio ainda não confirmaram suas inscrições. Também existem pescadores de outros municípios, estados e do Paraguai que aguardavam o evento para participarem da pesca esportiva de Naviraí.

“Para garantir que todos tenham a oportunidade de fazer suas inscrições e disputem o torneio, em comum acordo com todos os membros da comissão organizadora, com o especial apoio dos patrocinadores e aval da prefeita Rhaiza Matos, decidimos pela prorrogação das inscrições que serão encerradas no dia 15 de outubro, às 17 horas”, explicou Eugênio Guedes, gerente de Desenvolvimento Econômico.

A III Festa da Pesca de Naviraí vai premiar os pescadores, do 1º ao 3º colocados que fisgarem o maior peixe de couro e o maior peixe de escama. Serão distribuídos R$ 4.400,00 em prêmios, sendo: 1º colocado R$ 1.000,00, 2º colocado R$ 700,00 e 3º colocado R$ 500,00 para cada categoria (couro e escama). “Outro grande atrativo será o sorteio de valiosos prêmios, sendo um barco, uma carretinha e um motor elétrico”, anuncia Eugênio Guedes.

Para mais informações interessados podem ligar para a GEDEC: (67) 3924-4150, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432