Em Eldorado, três homens invadem hospital e tentam matar paciente a golpes de faca e pauladas

Três homens de 39, 18 e 19 anos, invadiram a Fundação Hospitalar e tentaram matar a golpes de pau e faca um jovem de 22 anos. O caso aconteceu no sábado (9), na Rua Santa Catarina, no Centro da cidade de Eldorado.

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de tentativa de homicídio, mas quando chegou os suspeitos já haviam fugido. À polícia, as enfermeiras contaram que no momento da confusão tiveram que sair correndo para os fundos da unidade para não serem agredidas. A vítima foi esfaqueada e sofreu cortes superficiais nos ombros, nos dedos e na cabeça.

Havia sangue pelos corredores da unidade, a porta que dá acesso ao pronto socorro e o monitor do computador foram destruídos. Segundo testemunhas, os suspeitos fugiram em um veículo Corsa, de cor prata. Em rondas pela região, a polícia conseguiu localizar Alessandro Medina, 39 anos, dirigindo o carro, próximo a Rua Ribeirão Preto. Ao ser questionado, Alessandro disse que havia apenas apartado a briga entre o seu filho, Bruno Anderson Medina, 18 anos, e a vítima.

No entanto, ao verificar o sistema de câmeras de segurança do hospital, foi constatado a participação de Alessandro, que aparece na imagem com uma faca agredindo o paciente. Ele foi preso em flagrante. Agora, a polícia procura os outros dois envolvidos, Bruno e Higor Rodrigues Machado, 19 anos. Depois de passar por atendimento médico, o paciente foi liberado.

Fonte: Jornal do Conesul