Comunidade católica de Japorã ganha imagem da padroeira nesta terça

A comunidade católica de Japorã ganhou imagem de Nossa Senhora Aparecida, que será inaugurada oficialmente nesta terça-feira, 12 de outubro.

A imagem da padroeira do município já está instalada na rotatória de acesso ao município e foi entregue em evento a partir das 8 da manhã em cerimônia conduzida pelo pároco da cidade, sendo em seguida realizada missa solene para marcar a data.

Segundo o prefeito Paulo César Franjotti, idealizador do projeto “é um presente que nossa gestão entrega para a comunidade católica e uma demonstração de fé do nosso povo, que sempre se agarra a Nossa Senhora nas horas difíceis, sem contar que a imagem é um belo cartão postal”, afirmou Paulão.

Fonte: Jornal do Conesul