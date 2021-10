Homem é preso após agredir mulher em Guaíra

Um homem foi preso após agredir a esposa, na noite deste sábado (09), na Rua Ires Maria Groff de Oliveira, em Guaíra.

Conforme a Polícia Militar, uma equipe policial foi acionada por volta das 22h00min e, ao chegar no local, a mulher contou que foi agredida pelo seu esposo, com quem vive com dois filhos.

Conforme os relatos da mulher, o companheiro é usuário de drogas e já tentou a separação várias vezes, tendo sido agredida em outras oportunidades, inclusive com BOs já registrados.

Ontem, ela e o homem teriam iniciado uma nova briga, que seria motivado pelo uso de entorpecentes por parte do homem. Inicialmente, ela teria impedido ele de entrar em casa, mas depois, o mesmo entrou na residência e arrancou o bebê do colo da mulher, enquanto ele amamentava. Neste momento, o homem a agrediu com soco.

Após os relatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia. A mulher entregou uma porção de maconha aos policiais, de propriedade do detido.

Fonte: Ponto da Notícia