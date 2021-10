Parceria entre prefeitura, Aciita, Câmara Municipal, Industrias, Voluntários e Comerciantes, garante festa para as crianças de Itaquirai

Por iniciativa do prefeito Thalles Tomazelli, os servidores da prefeitura de Itaquiraí, a Câmara Municipal, a Aciita, a Bello Alimentos, Comerciantes e Voluntários, irão realizar na próxima terça-feira, dia 12 de outubro, data em que se comemora o Dia da Criança, uma ação em dois locais e horários diferenciados: as 9 horas, no Campo do Robertinho, no Projeto de Assentamento Santo Antônio (evento em parceria com a comunidade, escolinha de futebol, G.A Zumba e associações) e, as 13 horas na Praça Santos Tomazelli, na área central da cidade.

Segundo o prefeito Thalles, serão oferecidos muitos doces, cachorro quente, geladinho, refrigerante, algodão doce, parque inflável e, é claro, muito diversão garantida para toda a criançada que comparecer a um desses dois locais.

“Não vamos deixar passar em branco essa comemoração do Dia da Criança e conclamamos os papais e mamães para que tragam seus filhos para esse momento de lazer e entretenimento que estamos preparando para todas as crianças com muito amor e carinho”, disse Thalles, ao convidar a todos a participarem.