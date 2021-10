Polícia Civil e BPFron prendem envolvido em roubo à supermercado em Guaíra

A Polícia Civil de Guaíra, com apoio do BPFron, prendeu um envolvido no roubo à um supermercado da cidade, ocorrido na última segunda-feira (04).

Na ocasião, criminoso armados utilizando um Astra de cor branca abordaram um veículo da empresa de segurança do Supermercado, que levava um malote de dinheiro, o qual foi roubado.

Após as diligências, os Policiais Civis identificaram um dos envolvidos. Neste sábado (09), os policiais cumpriram um mandado na residência do suspeito, que foi preso.

Ele assumiu participação no roubo, além de indicar outro envolvido. Com o detido, os policiais também apreenderam uma arma usada no assalto.

Na casa do segundo indicado, o indivíduo não foi encontrado. Entretanto, próximo ao local, os policiais encontraram o Astra utilizado no roubo, que foi apreendido.

Em outros cumprimentos de mandado de busca e apreensão relacionado ao roubo, as equipes apreenderam armas e munições. Entorpecentes também foram apreendidos durante as ações.

As forças policiais apreenderam ainda duas motocicletas, sendo que uma teria sido adquirida com o dinheiro roubado do roubo.

Todos materiais apreendidos foram encaminhados à 13ª DRP de Guaíra, junto com o preso.

Ao todo, os policiais civis e militares do BPFron cumpriram cinco mandados de busca e apreensão na cidade. Uma mulher com mandado de prisão em aberto também foi detida na ação.

Fonte: Ponto da Notícia