Polícia Militar Naviraí apreende adolescentes por direção perigosa e posse de drogas

Na tarde de sexta-feira (24/09), por volta das 17h, policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, foram acionados via telefone de emergência (190), para averiguar dois indivíduos numa motoneta Crípton de cor vermelha em atitude suspeita pelo bairro Jardim Paraíso.

A guarnição de serviço deslocou-se até o local e realizou rondas nas imediações porém não localizou os indivíduos. Sendo assim continuaram o patrulhamento ordinário até que uma motoneta com as características repassadas foi avistada no centro da cidade.