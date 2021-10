Sebastião Reis de Oliveira era mineiro de Campo do Meio, Estado de Minas Gerais, onde nasceu a 31 de janeiro de 1956, vindo residir em Mundo Novo nos anos 1980, tendo exercido o comércio no ramo de compra e venda de automóveis. Então, além de político, atuava no ramo empresarial e, com atuação decisiva na história do município.

Entrou para os quadros da política, elegendo-se vereador no ano de 1992 e atuou na legislatura 1993/1996. Participou da Mesa Diretora no cargo de segundo secretário no biênio 1993/1994, e presidente da Casa Legislativa no biênio 1995/1996. Conquistou novamente uma ‘cadeira’ de vereador na Casa de Leis para o mandato 1997/2000.

Continuando na vida política, foi reeleito para o mandato mais uma vez engajou na conquista da vereança para o mandato 2001/2004, exercendo a vice-presidência no biênio no biênio 2001/2002. Com o carisma que lhe era natural e pelo excelente trabalho à Comunidade, se reelegeu outra vez para o mandato de 2005 a 2008. No biênio de 2007/2008 foi eleito Presidente do Legislativo, onde permaneceu após cada eleição até o ano de 2014.

Infelizmente, um trágico acidente automobilístico ceifou a vida do combativo vereador, durante uma viagem ao Estado de Minas Gerais, ficando submisso a intensivo tratamento médico, ocasião em que licenciou-se da função de vereador e do cargo de presidente do Legislativo, tendo falecido no dia 13 de março de 2017, deixou um importante ‘legado’ para os mundonovenses. Sebastião Reis de Oliveira está sepultado em Mundo Novo e recebe significativa homenagem, dando nome ao plenário da Câmara Municipal.