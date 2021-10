Prefeitura de Naviraí executa o recapeamento de ruas e avenidas

A Prefeitura de Naviraí está executando o recapeamento de ruas e avenidas da cidade. A melhoria está sendo executada pela Gerência Municipal de Serviços Públicos e contempla trechos do centro da cidade e ruas de bairros da periferia urbana.

Na tarde de ontem (05-10), o recapeamento foi concluído na rua Alagoas, uma das principais vias do centro comercial de Naviraí. Antes, o recapeamento com aplicação do asfalto usinado a quente foi feito em toda a extensão da rua México, outra principal avenida do setor central da cidade.

“Estamos utilizando o CBUQ, o concreto betuminoso usinado a quente, que é um material muito mais resistente e de melhor qualidade. Este é o mesmo material utilizado para asfaltar rodovias. Portanto, é uma melhoria que terá muito mais tempo de vida útil e garantirá que as nossas ruas e avenidas fiquem em perfeitas condições de tráfego por anos. Mas, os cidadãos não podem lançar produtos químicos ou corrosivos no leito do asfalto, pois, eles deterioram o pavimento e esta previsão de durabilidade acaba prejudicada”, explica o gerente de Serviços Públicos, Fabiano Costa.

“Assumimos a Administração anunciando que cuidaríamos de nossa gente, de nosso município como um todo, e com um olhar especial para a melhoria da cidade. Nossas ruas e avenidas exigiam manutenção urgente. Iniciamos as melhorias com o tapa buraco. Porém, em muitos casos, realizar este tipo de serviço paliativo é desperdiçar dinheiro, pois, não resolve mais o problema, por isso, decidimos investir recursos próprios no recapeamento”, destaca a prefeita Rhaiza Matos.

“Realizamos o recapeamento de ruas dos bairros e, agora, estamos atacando na área central. Porém, uma das grandes obras será o recapeamento total da avenida Amambai. Este reperfilamento nós já conquistamos junto ao Governo do Estado e em breve será realizado, contemplando uma das maiores metas de nossa administração”, anuncia a prefeita de Naviraí.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432